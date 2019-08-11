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Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Сасовском районе пропала ушедшая в лес за грибами женщина. Спустя некоторое время её нашли. В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе погибли семь человек. Появились фотографии и видео с места событий. В прокуратуре сообщили подробности ДТП. Возбуждено уголовное дело. Двум пострадавшим в ДТП сделали операции, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Тела погибших доставили на Родину.

В Рыбновском районе появится новый парк.

В Скопинском районе отметили День железнодорожника. В Скопинском районе продолжается ремонт дорог. Глава администрации Скопинского района провёл личный приём граждан. В Скопинском районе отметили День села.

На улице Старожиловского района нашли обожжённый труп.

Жителя Ряжского района осудили за секс с 12-летней девочкой.

В Шацком районе легковушка сбила ребёнка. В Шацке медведя вывели гулять на городскую улицу.

В ДТП в Шиловском районе погиб житель Амурской области.

В Сапожковском районе браконьер убил лося.

В Кадомском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса

В Рязанском районе снесут забор, мешающий проехать к Оке.

В Михайловском районе подросток на мотоцикле сбил насмерть велосипедиста.

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