Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Сасовском районе пропала ушедшая в лес за грибами женщина. Спустя некоторое время её нашли. В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе погибли семь человек. Появились фотографии и видео с места событий. В прокуратуре сообщили подробности ДТП. Возбуждено уголовное дело. Двум пострадавшим в ДТП сделали операции, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. Тела погибших доставили на Родину.
В Рыбновском районе появится новый парк.
В Скопинском районе отметили День железнодорожника. В Скопинском районе продолжается ремонт дорог. Глава администрации Скопинского района провёл личный приём граждан. В Скопинском районе отметили День села.
На улице Старожиловского района нашли обожжённый труп.
Жителя Ряжского района осудили за секс с 12-летней девочкой.
В Шацком районе легковушка сбила ребёнка. В Шацке медведя вывели гулять на городскую улицу.
В ДТП в Шиловском районе погиб житель Амурской области.
В Сапожковском районе браконьер убил лося.
В Кадомском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса
В Рязанском районе снесут забор, мешающий проехать к Оке.
В Михайловском районе подросток на мотоцикле сбил насмерть велосипедиста.