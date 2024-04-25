Взятка замминистра обороны РФ Тимура Иванова может превысить 1 млрд рублей

Заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову инкриминируется получение взятки в размере более 1 млрд рублей в виде различных услуг от крупных подрядчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что Иванов злоупотреблял служебным положением, лоббируя интересы подрядчиков в обмен на различные услуги.

Взятка могла включать в себя строительство дома, оплату различных товаров и услуг.

Преступные деяния, инкриминируемые Иванову, предположительно, совершались с 2018 по 2023 год.

24 апреля суд заключил Иванова под стражу. По делу также проходит Сергей Бородин, которого обвиняют в соучастии при получении взятки.

14 февраля 2024 года Иванов приезжал в Рязань. Он ознакомился с ходом строительства нового военного госпиталя в Дашково-Песочне. Объект был готов на 75%, некоторые корпусы – на 90-95%.