Четверг, 25 апреля, 2024

Взятка замминистра обороны РФ Тимура Иванова может превысить 1 млрд рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowcourts

Заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову инкриминируется получение взятки в размере более 1 млрд рублей в виде различных услуг от крупных подрядчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что Иванов злоупотреблял служебным положением, лоббируя интересы подрядчиков в обмен на различные услуги.

Взятка могла включать в себя строительство дома, оплату различных товаров и услуг.

Преступные деяния, инкриминируемые Иванову, предположительно, совершались с 2018 по 2023 год.

24 апреля суд заключил Иванова под стражу. По делу также проходит Сергей Бородин, которого обвиняют в соучастии при получении взятки.

14 февраля 2024 года Иванов приезжал в Рязань. Он ознакомился с ходом строительства нового военного госпиталя в Дашково-Песочне. Объект был готов на 75%, некоторые корпусы – на 90-95%.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Гордума утвердила дату проведения Дня города в Рязани

Просроченная задолженность по зарплате перед рязанцами составляет 1,2 млн рублей

Четверо иностранцев в Рязани заключили контракт на прохождение военной службы

На Урале уволили пьяного медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку

Рязанские вожатые прошли обучение в «Артеке»

Ухажер из приложения для знакомств оказался серийным маньяком

На площади Победы больше не торгуют трусами

В Крыму зверски убили 23-летнюю девушку

Юные экологи Рязани открыли сезон добрых дел

В Подмосковье воспитательница детсада избила ребенка

Подозреваемый в миллиардной взятке Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргарита»

В «красивую» дату в рязанском загсе расписались 19 пар

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Гордума утвердила дату проведения Дня города в Рязани

Новости Рязани
В последнее время День города в Рязани объединяли с Днём ВДВ 2 августа. Теперь для праздника выделен отдельный день.

Просроченная задолженность по зарплате перед рязанцами составляет 1,2 млн рублей

Новости Рязани
Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 130,8 тыс. рублей.

Четверо иностранцев в Рязани заключили контракт на прохождение военной службы

Новости Рязани
В Рязани продолжаются рейды, во время которых иностранцам напоминают о необходимости постановки на воинский учет.

На Урале уволили пьяного медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку

Новости мира
Из больницы № 3 в Каменске-Уральском уволили медбрата, который,...

Рязанские вожатые прошли обучение в «Артеке»

Новости Рязани
В «Артеке» завершилась сессия дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.