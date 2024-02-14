Среда, 14 февраля, 2024
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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов посетил Рязань

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Фото: Артем Бранов ВКонтакте
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В среду, 14 февраля, в Рязань с рабочим визитом приехал замминистра обороны России Тимур Иванов. Об этом сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов на своей страничке ВКонтакте.

Иванов ознакомился с ходом строительства нового военного госпиталя в Дашково-Песочне. Объект готов на 75%, некоторые корпусы – на 90-95%.

В конце апреля строительство завершат.

В новом здании будут предусмотрены лечебно-диагностический корпус, административно-поликлинический блок, палатный модуль, инфекционный корпус, прачечная и столовая.

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