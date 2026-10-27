Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Финал шоу «Ты супер!» на НТВ состоится 1 ноября

Алексей Самохин
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В воскресенье, 1 ноября, на телеканале НТВ определят победителя юбилейного, десятого сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (16+). За первое место поборются 12 участников, которые прошли пять отборочных этапов и три полуфинала.

В финал вышли Таисия Комарова, Эльвира Яхъяева, Екатерина Морозова, Владимир Скрипаль, Евгения Ким, Валерия Адлейба, Карина Исмаилова, Роман Дружинин, Анастасия Симоганова, Юрий Тришин, Ай-Кыс Кыргыс и Елизавета Антошкина.

На протяжении нескольких месяцев участники выходили на сцену проекта, чтобы показать, как изменились за прошедшее время и чему научились. Для ребят, оставшихся без попечения родителей, конкурс стал возможностью продемонстрировать свои вокальные способности и выступить перед широкой аудиторией.

Победителя выберет жюри, в состав которого вошли народный артист России, композитор Игорь Крутой, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, а также певцы Александр Панайотов и Ёлка. Поддерживать конкурсантов во время финала будут ведущие Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Юбилейный сезон получил поздравление от президента России Владимира Путина. В приветственном письме глава государства пожелал участникам, организаторам и гостям конкурса вдохновения и новых достижений. По словам президента, проект помогает детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, выступать на одной сцене с известными артистами, знакомиться со сверстниками из разных регионов России и других стран. Послание Владимира Путина во время финала зачтёт его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Международный конкурс «Ты супер!» организуют телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik. За производство проекта отвечают компании «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».

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