Путин поговорил со Стуббом и Стёре о ситуации на Украине

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре затронул перспективы урегулирования конфликта на Украине, безопасность в Европе и ситуацию в районе Херсонской области. Инициаторами контакта выступили финская и норвежская стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Центральной темой беседы стали дипломатические усилия по прекращению боевых действий. Стороны обсудили итоги контактов, состоявшихся после переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. В центре внимания оказались и встречи Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

Отдельно участники разговора приветствовали договорённость о возобновлении трёхсторонних переговоров России, Украины и США. Встречу планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Среди предполагаемых направлений обсуждения — вопросы безопасности России и Украины после полного прекращения боевых действий.

Позиции сторон по условиям урегулирования при этом остаются предметом отдельного обсуждения. Владимир Путин изложил свою оценку ситуации в зоне конфликта и вновь указал на его первопричины. По версии российской стороны, устойчивый мир возможен только при полном и безусловном учёте законных интересов России. Президент РФ отдельно обратил внимание на политику стран Евросоюза и НАТО, которую Москва считает конфронтационной и ведущей к затягиванию боевых действий.

В разговоре затронули и безопасность в Балтийском море и Северной Европе. Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии подчеркнули значение международного морского права и свободы судоходства. Эта тема приобретает особую актуальность на фоне обсуждения вопросов региональной стабильности.

Ещё одним пунктом повестки стала гуманитарная ситуация в Херсонской области. Путин сообщил о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе российского населённого пункта Алёшки. Для её проведения на херсонском направлении ввели временный режим тишины.

По итогам беседы лидеры договорились продолжать прямые телефонные контакты.