Зеленский боится неожиданностей после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможного проведения трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на интервью Зеленского газете Corriere della Sera.

«Я хотел бы понять, о чем идет речь, чтобы избежать дальнейших неожиданностей. <…> Если Украина будет на повестке дня, мы хотели бы, чтобы с нами проконсультировались», — цитирует Зеленского издание.

Ранее телеканал CNN отметил нарастающую тревогу в украинских политических кругах относительно урегулирования конфликта в формате переговоров между Россией, США и КНР без участия Киева. Журналисты также упомянули, что эту позицию поддерживает глава МИД Украины Андрей Сибига, который резко раскритиковал подобную инициативу.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко официально заявил, что окончательные договоренности о возможной встрече лидеров трех стран пока не достигнуты.