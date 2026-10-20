Двое рабочих погибли при обрушении арматурного каркаса на стройке в Рязанской области

В понедельник, 19 октября, на производстве в Рязанской области произошла трагедия. На строительной базе филиала компании, специализирующейся на возведении автомобильных дорог, обрушился арматурный каркас опоры ригеля. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе.

По информации от руководителя ведомства, в тот день рабочие изготавливали арматурный каркас. В процессе работы произошло обрушение поддерживающих конструкций, и тяжелый каркас упал на двух человек, находившихся под ним.

Травмы оказались смертельными. Один рабочий погиб на месте, другой скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Работодатель уже создал комиссию для расследования инцидента. Возглавляет ее представитель Гострудинспекции. Специалисты должны выяснить все обстоятельства и причины трагедии, а также оценить действия ответственных за охрану труда сотрудников предприятия.