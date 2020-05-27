С 1 июня льготный проезд отменяется в маршрутках №41 и №88. По данным мэрии, они дублируют муниципальные маршруты троллейбуса №1 и автобуса №7.
Утиное семейство сфотографировали практически в центре Рязани
Во дворе дома №13 на улице Пушкина в Рязани сфотографировали утиное семейство. Снимки размещены в паблике Рязань. На фото...
В Рязанской области коронавирусом заболел ещё 81 человек
В среду, 27 мая, стало известно о новых случаях заболевания коронавирусом в Рязанской области. Сайт Стопкоронавирус.рф сообщил ещё о 81 случае.
В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Новости
Новости Рязани
Рязанская облдума обязала аграриев оповещать пчеловодов об обработке полей
В среду, 27 мая, депутаты Рязанской областной Думы приняли изменения закон «О пчеловодстве на территории Рязанской области». Об этом сообщает пресс-служба облдумы. Заместитель председателя комитета...
Новости Рязани
В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах
В Рязани продолжается заделка аварийных ям на дорогах общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. На минувшей неделе...
Власть
Николай Любимов: Сильного снижения темпов развития экономики удалось избежать
В среду, 27 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл очередное совещание с главами администраций ряда муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба...
COVID-19
Из больниц Рязани выписано 25 человек, перенёсших коронавирус
Из больниц Рязани в среду, 27 мая, выписано ещё 25 человек, перенёсших коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
COVID-19
В больницах Рязани остаются 275 пациентов с COVID-19
На среду, 27 мая, в больницах Рязани остаются 275 пациентов с COVID-19. В том числе 11 детей. Об этом сообщила оперативная группа...
Новости Рязани
В Рязанской области вернувшийся из колонии мужчина зарубил родителей
В Старожилове 43-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве родителей. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «а» ч. 2...
Новости Рязани
На двух маршрутах в Рязани перестанут действовать льготы
С 1 июня льготный проезд отменяется в маршрутках №41 и №88. По данным мэрии, они дублируют муниципальные маршруты троллейбуса №1 и автобуса №7.
COVID-19
Число заражённых COVID-19 в одном из районов Рязани приблизилось к 600
Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заражённых коронавирусом жителей города. Информация об этом размещена на сайте мэрии. Напомним,...
Администрация
Елена Сорокина проверила, как благоустраиваются детские площадки в Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила ремонтируемые детские площадки около дома №21 по улице Октябрьский городок, в Хлебном сквере и сквере Уткина....
Новости Рязани
В Рязанской облдуме обсудили подготовку кадров в профессиональных образовательных учреждениях
В среду, 27 мая, в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час» на тему «Анализ итогов мониторинга качества подготовки кадров профессиональными образовательными организациями Рязанской области...
Акценты
Акценты
Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Акценты
Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Акценты
Помощь на расстоянии звонка
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
COVID-19
Как облегчить стресс от ожидания ЕГЭ. Советы психологов
Ситуация с ЕГЭ сегодня не менее напряжённая, чем эпидемиологическая обстановка. Новости образования чередуются в топе с новостями медицины. А для старшеклассников и...
Акценты
Слава земли Рязанской. Праздники и фестивали
Рязанская земля славится своими яркими и разнообразными праздниками. На всю Россию известны наши фестивали «Небо России», «Битва на Воже», «Слава Добрыни». А...
Происшествия
Новости Рязани
В Рязанской области вернувшийся из колонии мужчина зарубил родителей
В Старожилове 43-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве родителей. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «а» ч. 2...
Видео
В Рязанской области драка односельчан закончилась увечьями и уголовным делом
В Рязанской области передано в суд уголовное дело о драке двух односельчан, в ходе которой один из них получил серьёзные травмы. Об...
Новости Рязани
У Рязанского кремля обнаружили человеческие останки
Житель Рязани обнаружил около Рязанского кремля человеческие останки. Об этом сообщает ГТРК «Ока». Мужчина по имени Павел решил сократить...
Новости Рязани
За сутки в Рязанской области совершено 6 мошенничеств с банковскими картами
За прошедшие сутки в Рязанской области произошло шесть случаев мошенничества с банковскими картами. Пострадали жители Рязани, Рязанского, Касимовского, и Сасовского районов.
Новости Рязани
Рязанца подозревают в организации наркопритона
В Рязани наркополицейские обнаружили притон в квартире дома на улице Великанова. Сюда часто приходили молодые люди, которые могли употреблять наркотики.
Новости Рязани
Пьяный водитель устроил ДТП в Сараевском районе
Во вторник, 26 мая, в Сараевском районе произошло ДТП. Ночью на 1 километре автодороги «село Борец – поселок Зеркальные пруды» столкнулись автомобили...
Власть
Николай Любимов: Сильного снижения темпов развития экономики удалось избежать
В среду, 27 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл очередное совещание с главами администраций ряда муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба...
Елена Сорокина проверила, как благоустраиваются детские площадки в Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила ремонтируемые детские площадки около дома №21 по улице Октябрьский городок, в Хлебном сквере и сквере Уткина....
Закон «О пчеловодстве на территории Рязанской области» дополнен важными изменениями
На заседании областной Думы в среду, 27 мая, депутаты поддержали изменения в статьи 5 и 7 закона «О пчеловодстве на территории Рязанской...
Николай Любимов: В Рязанской области продолжается работа по модернизации библиотек
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Общероссийским днём библиотек. Уважаемые работники библиотек Рязанской области! Поздравляю вас с...
Елена Сорокина продолжает проверку благоустройства дворов в Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает проверку работ по благоустройству дворов. Об этом она сообщила у себя на странице в Фейсбуке.
Аркадий Фомин: в сфере предпринимательства трудятся самые инициативные, целеустремленные люди
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Публикуем полный текст поздравления. Уважаемые предприниматели, работники малых и средних предприятий! От имени депутатов Рязанской...
Спорт
Новости Рязани
Игрок ФК «Рязань» попал в сферу интересов ЦСКА
Портал «Чемпионат» сообщил об интересе московского ЦСКА к полузащитнику «Рязани» Михаилу Сентюрину. По данным СМИ, в июне рязанский футболист...
COVID-19
Разработаны новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор разработал новые правила работы фитнес-клубов. Именно их нужно будет придерживаться спортзалам и бассейнам после разрешения на открытие. Посетить...
Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
- Advertisement -
Культура
Гордума
На здании администрации Рязани появится информационная доска, посвящённая Пастернаку
27 мая на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы депутаты поддержали инициативу установить на здании администрации Рязани (ул. Радищева, 28) информационную...
Культура
Скончалась актриса Рязанского областного театра кукол
Скончалась актриса Рязанского областного театра кукол Валия Абрамова. Валия Бареевна Абрамова родилась 29 июля...
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Елена Сорокина проверила, как благоустраиваются детские площадки в Рязани
Глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила ремонтируемые детские площадки около дома №21 по улице Октябрьский городок, в Хлебном сквере и сквере Уткина....
В Рязани сносят корпус онкодиспансера
В Рязани сносят старый корпус онкодиспансера на улице Спортивной. Об этом РИА «7 новостей» уже сообщало. Сегодня же в...
В Рязани продолжается строительство пристроек к детским садам
На всех этих объектах работы должны были завершиться 25 мая, но из-за коронавируса строители в намеченные сроки не уложились.
Какими будут входные группы комплекса «Наследие Современности»
Компания «Мармакс» показала усовершенствованный дизайн входных групп комплекса видовых квартир «Наследие Современности». «Наследие Современности» — комплекс бизнес-класса в историческом...
Мусульмане Рязанской области отметили Ураза-байрам
В воскресенье, 24 мая, мусульмане Рязанской области отпраздновали один из двух самых больших праздников Ислама – Праздник разговения – Ураза-байрам – Ид...
- Advertisement -
Экономика
В Госдуме предрекли рост цен на туалетную бумагу
В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца. Причиной может быть рекомендация Роспотребнадзора о приостановке раздельного...
Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования
Банк «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,7ПП. Кроме того, банк увеличил скидки для зарплатных и корпоративных клиентов,...
Покупка масок и антисептиков не повлияла на бюджет 70% россиян
Большинство россиян заявили о том, что расходы на маски и антисептические средства не повлияли на структуру их расходов, показал опрос страховой компании...
Новости медицины
Врачи-гастроэнтерологи советуют не злоупотреблять лимонами и чесноком во время пандемии
Врачи-гастроэнтерологи Рязанской городской клинической больницы №4 советуют не злоупотреблять лимонами и чесноком во время пандемии. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. В условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии, многие люди переживают...
В сквере больнице им. Семашко посадили 26 сосен в память о работе медиков в период пандемии
В сквере больнице им. Семашко посадили 26 сосен в память о работе медиков в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается в группе...
В рязанском минздраве назвали дату возобновления госпитализаций в онкодиспансер
Рязанский онкологический диспансер возобновляет прием пациентов на госпитализацию с 26 мая. Об этом сообщает минздрав Рязанской области. Пациенты будут проходить лечение в здании бывшей БСМП...
В Рязанской ОКБ применяют способ лечения коронавируса, позволяющий избежать ИВЛ
Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсети рассказал о методике, которая помогает избежать ИВЛ во время болезни. ⠀ Самое тяжелое...
Travel
Новости Рязани
Компания МК-Тревел отмечает сегодня день рождения
Ровно 16 лет назад в Рязани начала свою работу компания «МК-Тревел». - «МК-тревел» - это франчайзинг крупнейшего европейского оператора, работающего по мировым стандартам. - « Мк-...
Новости медицины
ВОЗ: коронавирус не требует ограничений на туристические поездки
Надо ли туристам отменять свои поездки из-за коронавируса? Руководитель секретариата Международных медико-санитарных правил Всемирной организаций здравоохранения Кармен Долеа сообщила официальную позицию ВОЗ и дала...
- Advertisement -
Гороскоп
Гороскоп
Гороскоп на 28 мая
Сегодня 28 мая 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна во Льве. Этот день может принести вам новые идеи и мысли, поможет раскрыть в...
Гороскоп
Гороскоп на 27 мая
Овен Наконец-то Овен реально почувствуете дуновение ветра перемен. Но он будет не только радовать, но и пугать. Ведь, все было ровно и на своих местах,...