В пятницу, 27 ноября, в Центральной библиотеке имени С. А. Есенина состоялось торжественное закрытие межрегионального конкурса школьных команд «Мой край – моя Россия». Завершилось мероприятие церемонией награждения участников.

Конкурс проходил с 25 по 27 ноября и объединил команды из Новочеркасска Ростовской области, Тулы, Рязани, а также Кораблинского, Михайловского и Спасского районов Рязанской области. В состав команд вошли школьники, их родители и педагоги.

В течение трех дней участники представляли свои команды, проводили мастер-классы, отвечали на вопросы интеллектуального квиза и решали практические кейсы. В своих выступлениях они рассказывали об истории, культуре и традициях родных регионов.

Помимо конкурсной программы, для школьников подготовили экскурсии по Рязани и области. Они посетили Рязанский исторический музей и драматический театр, побывали в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове, а также познакомились с историческими местами города.

В ходе церемонии закрытия к участникам обратилась ректор «РИРО» Ольга Игнатова:

«Надеюсь, что вы проявили все свое мастерство, весь свой педагогический талант, сумели рассказать о своей малой родине, о городах и селах нашей большой страны. Спасибо вам, дорогие команды, за эти яркие, насыщенные конкурсные дни. Надеемся, что частичку нашей гостеприимной Рязани, души всей России, вы увезете с собой в свои регионы.»

Конкурс направлен на знакомство школьников с историей и культурой регионов России, развитие патриотического воспитания и укрепление межрегиональных связей. В этом году он проходит в рамках Года единства народов России и объединяет участников и экспертов из Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.