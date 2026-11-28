Ограничения в зоне «Есенинской Руси» практически сняты. Губернатор Рязанской области Павел Малков в прямом эфире 26 ноября заявил, что работа завершена на 99%, и осталось лишь дождаться одного документа.

В мае этого года сократили охранные зоны усадьбы Сергея Есенина. Ранее ограничения касались 13 населенных пунктов, теперь же они ограничиваются только селом Константиново. Этим же указом были официально отменены старые охранные зоны музея-заповедника, действовавшие с 2006 года.

Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу в сентябре и получил одобрение после общественных обсуждений с жителями в октябре.

Теперь регион ожидает издания приказа Министерства культуры Российской Федерации, который окончательно утвердит новые правила застройки «Есенинской Руси».

«Теперь ждём приказ министерства культуры России. Он изменит правила застройки на территории самой «Есенинской Руси». Если повезет, приказ выйдет до конца года, в крайнем случае до конца зимы», – сказал Павел Малков.

После вступления документа в силу власти планируют провести серию встреч с жителями Рыбновского муниципального округа, чтобы разъяснить все изменения и новые правила застройки их земельных участков.