Дело нижегородца Сергея Корнилова, устроившего резонансное ДТП, забуксовало в судах: его передали в другой участок, пишет «Российская газета» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

По данным издания, о завершении следствия стало известно 3 ноября. Сначала документы передали в судебный участок № 2 Нижегородского судебного района. На заседании, состоявшемся 9 ноября, мировой судья продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2027 года.

16 ноября Нижегородский районный суд постановил передать дело в судебный участок № 6. Решение вступит в силу 2 декабря, если стороны не подадут апелляцию. После этого материалы направят в новую инстанцию, где судья начнет рассмотрение дела.

«Основанием изменения подсудности стало ходатайство мирового судьи судебного участка № 2 Нижегородского судебного района, в котором указано, что 28 мая мировым судьей уже была дана оценка по существу фактических и правовых вопросов, которые должны стать предметом разбирательства по данному уголовному делу», — говорится в публикации.



Авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде. Сообщалось, что Корнилов, будучи пьяным, врезался на Mercedes-Benz SL в две машины. Извиняться молодой водитель не спешил, а наоборот, хвастался перед подписчиками и называл их «нищетой». Это вызвало общественный резонанс. Вскоре водителя задержали.