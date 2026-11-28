Губернатор Рязанской области Павел Малков анонсировал масштабные планы по развитию городской среды региона. В 2027 году в Рязани планируется благоустроить пять общественных пространств, которые были выбраны самими жителями в ходе онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Согласно итогам голосования, в список приоритетных объектов на будущий год вошли: благоустройство территории у Лысой горы в поселке Солотча, обновление пространства на улице Новоселов, создание комфортной зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе, а также продолжение масштабных работ в городском Лесопарке.

Помимо планов на 2027 год, глава региона рассказал о проектах, которые уже реализуются. Скоро для рязанцев откроется новый участок Лыбедского бульвара, протянувшийся от стадиона «Рязань-Арена» до улицы Чапаева. Здесь появятся зеленые зоны, современные детские и спортивные площадки, специальный вольер для выгула собак и декоративный водоем.

Кроме того, губернатор поддержал инициативу горожан по созданию спортивной площадки для игровых видов спорта в Гвардейском сквере, который активно преображается уже два года. Администрации города поручено совместно с жителями проработать детали и найти оптимальные пути реализации этого проекта.

Отдельное внимание Павел Малков уделил областной программе поддержки местных инициатив, успешно работающей с 2017 года.

«Это одно из самых успешных направлений по благоустройству и развитию территорий. Важно, что люди сами предлагают проекты и принимают решение об их реализации. Программу развиваем и наращиваем», — подчеркнул губернатор.

За все время действия программы в регионе было реализовано около 1700 проектов, причем более тысячи из них — начиная с 2022 года. Только в текущем году завершается около 250 инициатив. На следующий год в региональном бюджете на эти цели уже заложено примерно 477 миллионов рублей, и эта сумма может быть дополнительно увеличена в течение года.

В качестве примера системного подхода губернатор привел Михайловский муниципальный округ, который стал одним из передовиков по благоустройству. Там успешно реализован пешеходный маршрут и действует долгосрочная концепция развития территории.