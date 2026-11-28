За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали два техногенных пожара. В одном из случаев пострадал человек.

27 ноября, в 10:00, дежурная служба получила сообщение о возгорании в заброшенном здании на улице Баженова в Рязани. Площадь пожара составила 1 метр квадратный. Для тушения пожара были задействованы пять человек и две специализированные машины.

В результате происшествия пострадала женщина 1987 года рождения. Ей оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Также в этот же день, в 01:05, в Сараевском муниципальном округе произошел пожар. Спасатели выехали на место после сообщения о возгорании хозяйственных построек в селе Борец.

Огонь охватил 24 квадратных метра. В тушении участвовали 5 человек, 2 единицы техники. В этом случае пострадавших не было.