Ломота в челюсти может говорить о проблемах с сердцем, таких как инфаркт миокарда и другие проявления ишемической болезни, рассказал «Ленте.ру» врач-кардиолог Антон Вахляев.

Специалист заявил, что нередко люди обращаются к стоматологу с соответствующими жалобами. Доктора находят у них проблемы, лечат зубы, но боль не проходит, потому что на самом деле это была стенокардия. Также пациенты могут ощущать покалывание в верхней части живота, ноющую боль в левой руке.

Кардиолог отметил, что распознать артериальную гипертензию можно лишь при регулярном измерении давления.

«Ощущаться она будет усталостью и быстрой утомляемостью, появится отечность лица по утрам, одышка при привычной физической нагрузке, а также пульсация в висках и головная боль, чаще в затылочной области. Эти же признаки характерны и для сердечной недостаточности», — пояснил Вахляев.

По его словам, сердечные заболевания могут проявляться по-разному, и отличить их от обычного переутомления или недосыпа без медицинской помощи сложно. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу до тех пор, пока не станет слишком поздно.