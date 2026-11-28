Рязанский областной суд вынес обвинительный приговор 27-летнему мужчине, признанному виновным в государственной измене. Он собирал и передавал секретные данные о военных и оборонных объектах иностранным спецслужбам за денежное вознаграждение.

Согласно материалам следствия, подсудимый установил контакт с представителями украинских спецслужб через мессенджер. Выполняя их указания за обещанное денежное вознаграждение, он тайно фотографировал и снимал на видео предприятия оборонно-промышленного комплекса. Полученные сведения, включающие координаты военных объектов и структур Министерства обороны, передавались заказчику.

По статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа») было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и штраф в 300 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в установленные законом сроки.