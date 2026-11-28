Провокационный эпизод на юбилейном концерте певца Ярослава Дронова (SHAMAN) в Кремлевском дворце стал поводом для жалобы в Следственный комитет и Роскомнадзор, пишет Пятый канал.

Заявительница написала в соцсетях, взяла за основу для обращения текст супруги артиста Екатерины Мизулиной и переработала его. Ранее глава Лиги безопасного интернета жаловалась на выступление Егора Крида.

«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», — подписала пост девушка.

Поводом для жалобы стал концерт SHAMAN «35 / Лучшее», прошедший 22 ноября в Кремлевском дворце. В ходе рок-блока артист встал на колени перед гитаристом, исполнил танец и даже попытался лизнуть его инструмент. Эти кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурную реакцию. Некоторые зрители сочли поведение певца неприемлемым для Кремлевского дворца.

Сам SHAMAN объяснил, что зрители увидели лишь короткий фрагмент шоу и не поняли общий замысел программы, над которой он работал более полугода. По словам музыканта, скандальный момент был частью рок-блока, а публика привыкла воспринимать его исключительно как исполнителя патриотических песен.