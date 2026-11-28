Утром в субботу, 28 ноября, в Рязанской области был отменён режим беспилотной опасности, который действовал на протяжении всей ночи.

Опасность атаки БПЛА в регионе объявили в пятницу, 27 ноября, в 23:37. Из-за сохраняющейся опасности экстренные службы дважды продлевали этот режим. Соответствующие предупреждения для населения поступали в 02:11 и 04:17 утра.

В субботу, 28 ноября, в 07:30, режим беспилотной опасности был снят. Таким образом, он действовал в регионе примерно восемь часов.

В настоящее время нет информации о сбитых в регионе беспилотниках за прошедшую ночь.