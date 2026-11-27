Археологи изучили 1000-летнюю скандинавскую усыпальницу в Старой Ладоге и нашли и расшифровали письмо, написанное в 1968 году, сообщил Центр спасательной археологии ИИМК РАН во «ВКонтакте».

На дне раскопа обнаружили капсулу времени, оставленную в Советском Союзе. Послание было спрятано в бутылке и укрыто под большим камнем. Записка содержала имена всех участников экспедиции 1960-х годов. Также в ней были указания от предшественников, описывающие их действия в этом месте, и оставлены советские монеты.

Кроме того, в засыпке погребения была крестообразная подвеска из листового серебра. Эта находка позволила ученым определить, что погребальная камера относится ко второй половине X века. Внутри усыпальницы исследователи обнаружили топор и крестик.

Ученые Марианна Павлова и Кирилл Михайлов отметили, что 1000-летний могильник расположен в урочище напротив Староладожской крепости и Земляного городища. По их мнению, это может быть самое древнее захоронение скандинавов в Ладоге.

Известно, что первый анализ усыпальницы провели 58 лет назад, однако погодные условия не позволили завершить исследование.