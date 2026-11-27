Частые денежные переводы между родственниками не станут поводом для налоговых проверок по новым правилам обмена информацией между Банком России и ФНС. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Новый механизм заработает 1 января 2027 года. Центробанк начнёт передавать налоговой службе сведения о гражданах, которые систематически получают деньги от других физических лиц и могут скрывать таким образом доходы.

По словам Аксакова, ориентиром для отбора операций могут стать поступления свыше 2,4 млн рублей в год. При этом обычные переводы между родственниками в периметр проверок включать не планируют.

Депутат пояснил, что окончательные критерии систематического получения доходов ещё не установлены. Их определят Банк России и ФНС в подзаконных актах.

Передача данных не означает начисления налога

Сам факт попадания информации в налоговую не приведёт к автоматическому начислению НДФЛ. ФНС получит возможность запросить у банка выписки по счетам гражданина и выяснить, откуда поступили деньги и связаны ли они с получением дохода.

Аксаков напомнил, что банки уже сейчас могут попросить клиента объяснить назначение крупного перевода другому человеку и дополнительно подтвердить операцию. Как правило, такие ситуации быстро разрешаются, если получатель не находится в чёрном списке.

По разъяснениям ФНС, новый механизм может затронуть около 3% экономически активного населения. При этом сумма 2,4 млн рублей рассматривается как предполагаемый ориентир, а не как окончательно установленный законом порог проверки.

Какие ещё изменения ждут клиентов банков

Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении. Новые правила не распространятся на переводы, совершённые в 2026 году. Контроль начнётся с операций, проведённых после 1 января 2027 года.

Документ предусматривает и другие изменения в работе банков. С 1 января 2027 года кредитные организации должны будут устанавливать ИНН физических лиц при открытии счетов и выдаче электронных средств платежа.

Банкам предстоит проверить наличие налогового идентификатора у действующих клиентов-физлиц до 1 января 2028 года.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года вырастут штрафы за нарушения при передаче сведений налоговым органам. За несвоевременную отправку или недостоверные данные о счетах и вкладах банк заплатит 132 тысячи рублей, об электронных кошельках — 105 тысяч рублей. Открытие счёта без сведений об ИНН клиента обойдётся кредитной организации в 66 тысяч рублей.