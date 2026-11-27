На федеральной трассе М-5 «Урал» образовался многокилометровый затор. Грузовики стоят в пробке около суток, а общая протяжённость автомобильной очереди достигла 50 километров. Об этом сообщает Baza.

Причиной затруднённого движения стал продолжительный снегопад. Осадки превратили дорожное покрытие в снежную кашу, из-за чего движение на отдельных участках трасс пришлось ограничить.

Первые ограничения на М-5 в Челябинской области ввели вечером 25 ноября. Проезд закрыли на участке от границы с Башкортостаном до поворота на Миасс.

Сложная обстановка сохраняется и в Башкортостане. Там ограничения затронули ещё 54 километра трассы М-5 «Урал».

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Из-за снегопада и гололедицы закрыли и дорогу Уфа — Инзер — Белорецк. Ограничения действуют на протяжении 137 километров. Предварительно, движение на этом участке планируют восстановить только 28 ноября.

Снежная непогода продолжает осложнять обстановку на дорогах Урала и затрудняет проезд грузового транспорта.