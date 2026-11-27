В Рязани продлили арест 21-летнему водителю внедорожника Range Rover, обвиняемому в смертельном ДТП на Солотчинском мосту. Под стражей он останется до 2 февраля 2027 года включительно.

Такое решение 27 ноября принял Советский районный суд Рязани. Ходатайство о продлении меры пресечения подал следователь полиции.

Авария, в которой погибли две женщины, расследуется Следственным управлением УМВД России по Рязанской области. Водителю предъявлено обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ. Речь идёт о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более человек, если водитель находился в состоянии опьянения.

Следователь назначил необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Подробности: Смертельная авария на Солотчинском мосту в Рязани: две сестры погибли, водитель Range Rover был пьян