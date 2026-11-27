По итогам десяти месяцев 2026 года 1159 компаний среднего, крупного и крупнейшего бизнеса проходят цифровую трансформацию совместно со Среднерусским банком Сбербанка, который работает в Московской области и девяти ближайших регионах.

Лидером по числу компаний, вовлеченных в цифровую трансформацию, стала Московская область — здесь Сбер помогает 686 клиентам внедрять цифровые решения. Далее следуют Ярославская (72), Тульская (70) и Калужская (58) области.

Внедрение искусственного интеллекта в работу компаний — одна из тем международной конференции AI Journey 2026, которая проходит в Москве 26–28 ноября. Участники деловой программы обсудят опыт применения ИИ в разных отраслях и готовность бизнеса к ИИ-трансформации.

Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Цифровая трансформация сегодня — это вопрос не только эффективности бизнеса, но и его способности расти. Искусственный интеллект уже стал практическим инструментом: компании используют его, чтобы сокращать ручную работу, быстрее принимать решения и создавать новые продукты. За десять месяцев 2026 года мы заключили 210 сделок по внедрению решений на базе генеративного ИИ, больше половины из них — в Московской области. Сбер сам проходит этот путь и делится с бизнесом накопленным опытом. Мы помогаем компаниям внедрять технологии так, чтобы они давали конкретный результат и становились основой долгосрочного развития».

Одной из компаний, с которой Сбер работает в рамках цифровой трансформации, является Группа компаний NOVAROLL.

Сергей Песковацков, IT-директор Группы компаний NOVAROLL:

«Группа компаний NOVAROLL использует инфраструктурные решения Сбера для работы своего бизнеса, внедряет финтех-инструменты Сбера и оптимизирует рутину при помощи ИИ-ассистентов на платформе GigaCowork. Это позволяет нашим командам сосредоточиться на развитии, а не на рутинных задачах, и мы уверены в надежности выбранной технологической основы».

Сбер сопровождает корпоративных клиентов на всех этапах цифровой трансформации: от выбора приоритетных направлений до внедрения технологических решений совместно с партнерами. Цифровизация помогает предприятиям совершенствовать управление, ускорять бизнес-процессы и повышать эффективность работы.