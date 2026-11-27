26 ноября во Дворце Первых в Рязани прошла кульминация проекта «Крепкая семья Дворца Первых: юбилейный фестиваль поколений». Мероприятие приурочили к 90-летию Дворца и провели накануне Дня матери.

В течение нескольких месяцев воспитанники Дворца и школьники города собирали семейные истории, связанные с 90-летней летописью учреждения. Итогом работы стал архив, объединивший десятки семейных историй. Перед началом праздника для юных гостей педагоги отделения художественного творчества Татьяна Петроченко и Татьяна Щербакова провели творческие мастер-классы. Дети мастерили поделки, которые дополнили атмосферу вечера. Директор Дворца Первых Татьяна Пыжонкова поприветствовала собравшиеся семьи и поблагодарила их за участие в проекте, доверие и сохранение традиций.

На сцене чествовали педагогические династии, спортивные семьи, многодетных родителей и выпускников, вернувшихся во Дворец в качестве наставников. Ключевым моментом вечера стала премьера видеороликов «Семейные династии Дворца» на новом светодиодном экране. Оборудование приобрели благодаря победе в грантовом конкурсе Движения Первых.

Украшением праздника стал концерт Образцового ансамбля народной песни «Русские узоры» под руководством Надежды и Вячеслава Кузнецовых и их «Семейной мастерской». Прозвучали песни о маме, а также трогательные номера с участием родителей.

Отдельную благодарность выразили волонтёрам Клуба социальной деятельности подростков «Лидер» и активистам Совета местного отделения Движения Первых города Рязани за помощь в проведении фестиваля.