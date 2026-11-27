В Рязанской области 27, 28 и 29 ноября сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды «Нетрезвый водитель». Инспекторы будут выявлять автомобилистов, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Для проверки автомобилистов сотрудники ДПС применят метод массового контроля. На выбранном участке дороги инспекторы за определенное время проверят максимально возможное количество машин, затем переместятся на другую точку.

Госавтоинспекция призывает жителей региона сообщать о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Передать информацию о нарушении можно по телефону доверия УМВД России по Рязанской области: 8 (4912) 21-63-07. Еще один номер для обращений — 02.