Власти Вологды планируют потратить 9,63 млн рублей на выступление певца Вани Дмитриенко во время новогоднего праздника. Артист должен выйти на сцену Кремлёвской площади 9 января 2027 года. Концерт продлится до 45 минут, поэтому стоимость одной минуты выступления составит не менее 214 тысяч рублей. Об условиях контракта сообщает SHOT. Согласно проекту договора, половину суммы организаторы перечислят после его подписания, оставшуюся часть необходимо выплатить до 27 декабря.

Выступления Дмитриенко на частных мероприятиях в декабре обойдутся заказчикам дороже. По данным SHOT, за корпоратив 19 декабря команда певца запрашивает 13,7 млн рублей. Ещё через неделю гонорар увеличится на миллион.

За нарушение райдера предусмотрен штраф почти 5 млн рублей

В проекте договора с артистом прописаны строгие требования к организаторам. Например, за несогласованную афишу с именем Дмитриенко может последовать крупный штраф. Нарушение технического или бытового райдера обойдётся площадке почти в 5 млн рублей.

Отдельные условия касаются конфиденциальности. Сотрудники, работающие на площадке, должны подписать соглашение о неразглашении. За каждый случай нарушения предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей.

Команда певца намерена контролировать и публикации из-за кулис. Организаторам придётся согласовывать закулисные фотографии, видеозаписи и комментарии для СМИ.

Если представители артиста потребуют удалить опубликованный материал, у организаторов будет всего 15 минут на исполнение требования. В противном случае им грозит штраф.

Будет ли на Новый год выступать в Рязани какой-нибудь звездный артист, на данный момент неизвестно.