Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3 Sentry находился в воздушном пространстве Литвы и Эстонии во время атаки беспилотников на Ленинградскую область. По данным Telegram-канала «Военная хроника», борт находился примерно в 90 километрах от Пскова и в 250 километрах от Санкт-Петербурга.

Одновременно утром 27 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 44 беспилотников над регионом. По его словам, боевая работа продолжается.

E-3 Sentry называют «летающим радаром». Самолёт оснащён системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которая позволяет отслеживать воздушную обстановку на значительном расстоянии.

«Военная хроника» обратила внимание на близость борта НАТО к российским городам на фоне массированной атаки БПЛА. Это уже не первое появление самолётов-разведчиков НАТО перед атаками на российские регионы.