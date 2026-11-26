Юный вокалист из Рязани Лев Захаров продолжит участие в популярном телевизионном проекте «Голос. Дети» (12+). Он вошёл в команду наставников Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьёва, которой предстоит побороться за выход в следующие этапы конкурса.

Поединки стартуют в пятницу, 27 ноября, в 21:45 на Первом канале.

По итогам слепых прослушиваний в каждой команде оказалось по 18 участников. Теперь наставники разделят своих подопечных на тройки. Из каждой группы дальше пройдёт только один вокалист.

Победители Поединков встретятся в следующем испытании — «Песне навылет». Там определятся первые финалисты сезона.

Льву Захарову 10 лет. Он представляет Рязань в команде Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьёва.

В команду вошли ещё 17 юных исполнителей из разных городов России и Беларуси. Среди них — участники из Москвы, Владивостока, Минска, Воронежа, Саратова, Новосибирска, Казани и других населённых пунктов.

В пятницу зрители увидят выступления команды Полины Гагариной. Наставница призналась, что гордится своими подопечными и рада возможности познакомиться с каждым из них поближе.