Актёр Бангис Счастливый, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», скончался в возрасте 62 лет. О его смерти РИА Новости сообщил представитель семьи артиста.

«Да, к сожалению, его не стало», — подтвердил собеседник агентства.

Бангис Счастливый родился 6 октября 1964 года. При рождении он получил это имя, но позднее сменил его на Амара Бангура II.

Актёр снимался в кино и на телевидении. Среди наиболее известных проектов с его участием — фильм «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1997), в котором также играл Николай Караченцов, сериал «Улицы разбитых фонарей» (1999), «Убойная сила» (2000) и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» (2001).

Помимо актёрской карьеры, Счастливый занимался музыкой и литературой.