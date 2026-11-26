В Рязани завершили ремонт двух участков магистральных тепловых сетей на улицах Садовой и Попова. Общая протяжённость трёх участков, вошедших в программу модернизации коммунальной инфраструктуры, превышает 6 километров.

На улице Садовой заменили 1362 метра трубопроводов диаметром 400 мм. На улице Попова обновили ещё 950 метров сетей диаметром 700 мм. Работы на обеих улицах завершили в августе.

После ремонта повысилась надёжность теплоснабжения многоквартирных домов, Рязанского Дворца Первых, Областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой на улице Садовой, 30, а также РГУ имени С. А. Есенина.

На улице Новосёлов ремонтные работы тоже завершены. Теплоноситель подан во все дома, сейчас коммунальным службам осталось восстановить благоустройство территории.

Как сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области, модернизацию проводят по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».