Губернатор Рязанской области Павел Малков 26 ноября в рамках прямой линии рассказал о ходе строительства школ и детских садов и признал, что по некоторым объектам сроки затянулись.

По словам главы региона, за последние годы в области построены 4 школы и 11 детских садов, ещё 7 школ и 3 детсада сейчас строятся, а в 65 школах проведен комплексный ремонт.

«Таких темпов не было никогда», — подчеркнул Малков.

Он отметил, что можно было бы строить по одной школе в год и тогда проблем бы не было, но регион использует все возможности.

«Каждый объект будет введен в эксплуатацию. Работаем с подрядчиками», — заявил губернатор.

Школа в Семчине готова на 73%, ее планируют открыть к 1 сентября следующего года. Школа в Олимпийском городке готова на 70%, реальный срок завершения — май следующего года.

Что касается школы №28 и школы в районе ДПР, эти объекты признаны проблемными. Здесь регион подвёл подрядчик. С организацией расторгнуты контракты, по факту случившегося заведены уголовные дела. Новый подрядчик выполнил те работы, которые смог сделать в тёплое время года. Ввод школ в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

В Касимове школа почти готова, подрядчик наращивает темп. Работы завершат весной 2027 года. В Дядькове второй корпус школы на 1050 мест готов на 21%. В планах — закончить строительство в 2028 году.