Депутаты Рязанской городской Думы 26 ноября утвердили изменения в Устав Рязани. Публичные слушания по проекту прошли 10 ноября. Поправки затрагивают организацию местного самоуправления, полномочия органов власти и отдельные вопросы местного значения.

С 1 сентября 2026 года упраздняется институт муниципального жилищного контроля. В сферу задач муниципальных образовательных организаций добавляется организация дополнительного образования взрослых по программам спортивной подготовки. Одновременно уточняются полномочия главы администрации города и структурных подразделений мэрии.

В статье 2, определяющей статус городского округа, появится указание на присвоенные Рязани почётные звания: «Город трудовой доблести» (Российской Федерации) и «Город воинской доблести» (Рязанской области).