Московский районный суд Рязани приговорил местного жителя к трём годам лишения свободы за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, которое привело к гибели 17-летнего подростка. Осуждённый будет отбывать наказание в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Трагедия произошла в июне 2025 года на территории одного из учебных заведений Рязани. Вечером подростки играли в футбол, когда незакреплённые ворота опрокинулись и травмировали 17-летнего мальчика. Полученные повреждения оказались смертельными.

Суд установил, что должностное лицо не обеспечило надлежащий контроль за техническим состоянием спортивного объекта. Из-за этого дефекты конструкции своевременно не выявили, а опасные ворота оставались на площадке.

По ч. 2 ст. 293 УК РФ суд признал мужчину виновным в халатности, повлёкшей смерть человека. Государственный обвинитель настаивал на привлечении его к ответственности.

Помимо трёх лет заключения, осуждённому запретили в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных учреждениях.