Телеканал НТВ объявил о старте съёмок второго сезона детектива «Васька» от создателей хитов «Первый отдел» и «Невский». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

На Васильевском острове опять неспокойно: передел криминального мира, новые игроки, да и Емелин с Емельяновым продолжают выяснять отношения. Смогут ли они отбросить разногласия, когда над городом нависнет новая угроза? К своим ролям вернутся Александр Барановский и Роман Грибков.

Привычный мир Васильевского острова оказывается под угрозой масштабной криминальной войны. Дядя Миша (Дмитрий Лебедев) решает отойти от дел и разделить преступную империю, а на остров прибывают новые игроки, которые видят в нём перспективную территорию для бизнеса. Тем временем отношения между Василием Емельяновым (Роман Грибков) и Александром Емелиным (Александр Барановский) накаляются из-за взаимных подозрений и профессиональных амбиций.

Александр Барановский, актёр: «Судя по всему, полковник Емелин не собирается менять свои убеждения – напротив, с каждым новым испытанием они становятся только крепче. И в отстаивании своих принципов он готов использовать любые средства. Во втором сезоне градус проблем заметно повышается, а значит, героям придётся отвечать на новые вызовы ещё решительнее. Это неизбежно ведёт к эмоциональным решениям и повышает ставки: цена ошибки возрастает в разы. Справится ли с этим Емелин? Посмотрим».

Роман Грибков, актёр: «Новый сезон, надеюсь, будет более динамичным и напряжённым. В жизнь героев ворвутся новые обстоятельства, которые обострят и без того непростые отношения между Василием Ивановичем и Александром Петровичем. Серьёзнее станет и противостояние криминального мира и мира закона. Нас ждёт настоящая, зубастая схватка. Подробности пока раскрывать не буду, чтобы сохранить интригу, но могу сказать, что события нового сезона заставят героев действовать в совершенно непривычных для них обстоятельствах».

Нависшая над городом опасность поставит героев перед выбором: продолжать выяснять отношения или объединиться ради общего дела и защиты жителей города? При этом Емельянову предстоит переосмыслить отношения с семьёй и собственные представления о силе и ответственности, а Емелину придётся искать баланс между долгом, чувствами и верностью близким.

Александр Колесник, режиссёр: «Я уже успел полюбить этих героев, познакомившись с материалами предыдущего сезона и сценариями продолжения. Мне хочется не только сохранить всё, за что зрители полюбили «Ваську», но и добавить истории ещё больше энергии, остроты, юмора, иронии и смелости в поступках персонажей. Любая драматургия строится на конфликте, и во втором сезоне его будет много: внутри коллектива, между противоборствующими силами, в отношениях с антагонистами и, конечно, в личной жизни героев. Мне хочется постоянно держать зрителя в напряжении, удивлять неожиданными сюжетными поворотами и не давать ему возможности заранее угадать, куда приведёт история и какие решения примут персонажи».