Российский болельщик скончался во время матча «Сабах» — «Барселона» в Баку. Мужчине стало плохо на трибуне Бакинского олимпийского стадиона во втором тайме встречи 25 ноября.

Как сообщает Media.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил в 20:25.

На стадион, расположенный в Сабунчинском районе Баку, направили бригаду медиков. Прибывшие специалисты констатировали смерть мужчины до оказания медицинской помощи.

Погибшим оказался Антон П., 1987 года рождения. Он приехал в Азербайджан из Красноярского края России.

Тело мужчины отправили в морг для проведения экспертизы. По предварительным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

По факту произошедшего проводится расследование.