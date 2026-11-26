Двадцать седьмого ноября на Руси умывались до рассвета. Верили, что вода в этот день обладает особой силой. Смывает грехи и защищает от болезней. Праздник называли Филиппов день. А ещё — это начало Рождественского поста. Он длится сорок дней и завершится седьмого января. В этот день завершали уборку, готовили тёплую одежду и проверяли запасы.

Этот день в народном календаре посвящён апостолу Филиппу. Одному из двенадцати ближайших учеников Христа. Православные христиане традиционно называют его Филипповым в честь праздника.

В православной традиции он посвящён духовному и физическому очищению. Воздержанию от излишеств в еде и развлечениях. Пост символизирует подготовку души к встрече Рождества Христова.

Что можно делать 27 ноября

Начинать пост. Это день воздержания от скоромной пищи, веселья и излишеств. Рекомендуется сосредоточиться на молитве, чтении духовной литературы и благотворительности.

Готовиться к зиме. В народе завершали уборку дома, готовили тёплую одежду и проверяли состояние запасов на зиму. Работа шла своим чередом.

Проводить обряды очищения. На Руси верили, что вода в этот день обладает особой силой. Умывание перед рассветом символизировало смывание грехов и защиту от болезней.

Планировать будущее. Считается, что планы, составленные в этот день, будут успешными. Люди обсуждали семейные дела и начинания.

Что нельзя делать 27 ноября

Начинались запреты с поста. Игнорировать его начало не следовало. Несоблюдение поста воспринималось как пренебрежение к духовным ценностям. И сулило беды.

Ссоры и обман в этот день попадали под строгий запрет. Народ верил, что все поступки в этот день возвращаются в двойном размере. Мир в семье был особенно важен.

Незавершённые дела тоже запрещались. Оставлять работу незаконченной не стоило. Незаконченные дела могли стать причиной неудач в будущем.

И завершался список запретом на сквернословие. В этот день важно было сохранять чистоту не только тела, но и речи.

Народные приметы на 27 ноября