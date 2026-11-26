Правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущёва Нина Хрущёва* приобрела собственную квартиру на Манхэттене за 738 тысяч долларов (около 62 млн рублей). Это первая недвижимость, оформленная на её имя за 35 лет жизни в США. О сделке сообщил SHOT.

По сведениям источника, 63-летняя Нина Хрущёва* оформила ипотеку на покупку жилья ещё в 2024 году. Квартира площадью 84 квадратных метра расположена в районе Грамерси-парк на пятом этаже дома, построенного в 1965 году.

В квартире оборудована одна спальня и просторная гостиная с окнами на север и юг. На кухне установлены гранитные столешницы и дубовые шкафы, изготовленные на заказ. Полы покрыты паркетом.

В здании работают швейцар и управляющий, который живёт там же. В нескольких кварталах находится Юнион-сквер — одна из известных площадей Манхэттена.

В ноябре 2024 года Нина Хрущёва* собиралась представить книгу о своём прадеде в екатеринбургском «Ельцин-центре». Организаторы отменили мероприятие после жалоб общественников, которых возмутили её антироссийские высказывания и рассуждения о возможном распаде России.

В марте 2026 года Минюст России включил Хрущёву* в реестр иностранных агентов. А 24 ноября Тверской районный суд Москвы оштрафовал её на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

*Нина Хрущёва признана в России иностранным агентом.