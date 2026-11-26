Туристы из России пожаловались на мужчину во Вьетнаме с характерной татуировкой в виде орла, который нападает на приезжих, пишет SHOT.

Одной из его жертв стала преподавательница йоги Валентина. Она шла по центральной улице Нячанга в наушниках и записывала голосовое сообщение по работе. Вскоре злоумышленник начал преследовать россиянку и выкрикивать оскорбления в ее адрес.

«После истерических криков он нанес ей не менее трех ударов по голове и сбежал», — говорится в публикации.

На место происшествия прибыл супруг пострадавшей. Они направились в туристический центр через дорогу, чтобы сообщить о случившемся в полицию, но им отказались помочь. Затем они поехали в больницу, где у девушки диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Пострадавшая и ее муж подали заявление в полицию и местную прокуратуру, а также уведомили о случившемся консульство.

Другие российские туристы рассказали, что часто встречают этого человека на улицах города с мачете. Несколько месяцев назад, по словам очевидцев, он напал на другую девушку с ножом. Если он слышит русскую речь, то начинает приставать к прохожим и угрожать им. Люди также прибегали к самообороне, используя палки.

Туристы недоумевают, почему мужчину до сих пор не арестовали или не выслали из страны. Из-за его непредсказуемого и опасного поведения его прозвали «маньяком».