В ночь на 26 ноября российские ракетные удары по Киеву привели к повреждению промышленного здания, торгового центра «Проспект» и других нежилых объектов. О последствиях атаки сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. Удары пришлись на Деснянский район столицы. Повреждения получили несколько зданий, на местах происшествий возникли пожары.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные применили восемь модифицированных ракет комплекса С-400 и гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Лебедев обратил внимание на изменение характера последствий атак на украинскую столицу. Если раньше основное внимание уделялось повреждениям энергетических объектов, то теперь речь идёт и о промышленной, торговой и транспортной инфраструктуре.

В качестве примера он привёл сообщения о повреждении трёх мостов через Днепр 20 ноября. Ночная атака 26 ноября затронула уже промышленные и коммерческие объекты.

Для экономики Киева такие повреждения означают дополнительные расходы на восстановление зданий, поддержание резервного электроснабжения и организацию транспортных перевозок.

При этом реальный ущерб не ограничивается стоимостью разрушенной недвижимости. В расчёт необходимо включать простой предприятий, перебои в хозяйственных связях, потерянную выручку и возможное сокращение налоговых поступлений.

По оценке Лебедева, именно совокупный эффект от таких последствий может стать одним из наиболее серьёзных экономических факторов для украинской столицы.