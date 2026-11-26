Сразу в четырех российских регионах ночью в четверг ввели режим ракетной опасности, обратили внимание журналисты «Российской газеты».

Среди них: Ростовская, Волгоградская, Пензенская области и Ставропольский край.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена ракетная опасность», — заявил глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Он призвал жителей укрыться в зданиях с несущими стенами, не имеющими окон, и внимательно следить за поступающими сообщениями.

Спустя некоторое время с аналогичным призывом обратился к населению глава Пензенской области Олег Мельниченко. В социальных сетях сообщается о срабатывании сирен воздушной тревоги в этом регионе.

Жителей Волгоградской и Ростовской областей предупредили о ракетной угрозе через региональные управления МЧС России.