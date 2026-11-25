Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что все российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обеспечены надежной защитой от беспилотных летательных аппаратов. По его словам, отрасль успешно справляется с последствиями единичных инцидентов, передает РИА Новости.

Новак подчеркнул, что предприятия топливно-энергетического комплекса тесно взаимодействуют с Министерством обороны России. На объектах внедряются как активные, так и пассивные меры обороны.

«К сожалению, отдельные прилеты бывают, не без этого. Но идет быстрое восстановление. Наши заводы все защищены», — констатировал Александр Новак, отметив, что в случае временного вывода объектов из эксплуатации отрасль мобилизует все ресурсы для оперативного возвращения мощностей в строй.

Поводом для комментариев стала ночная атака 25 ноября, в ходе которой украинские беспилотники нанесли удары по территории Самарской области, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани. По предварительным данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения инфраструктуры.

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время специалисты проводят детальную оценку последствий атаки на сызранский НПЗ. На завершение этой процедуры потребуется от одного до двух дней, после чего будут определены конкретные шаги по устранению ущерба.

Стоит отметить, что возобновление атак на объекты российской нефтепереработки началось в конце октября после временного затишья. Ранее президент Украины Владимир Зеленский открыто заявлял о намерении продолжать наносить удары по НПЗ России.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что киевский режим проигнорировал даже прямую просьбу президента США Дональда Трампа прекратить атаки на российские промышленные предприятия.