Энергетики «Рязаньэнерго» добились значительного прогресса в ликвидации последствий мощного циклона. Специалисты успешно завершили ремонтные работы на магистральных сетях напряжением 6–10 кВ в пяти муниципальных образованиях региона, восстановив подачу электроэнергии в населенные пункты.
Полностью возобновлена работа линий электропередачи, обеспечивающих энергией территории Ермишинского, Рыбновского, Клепиковского, Пителинского и Ухоловского округов.
Сейчас бригады перешли к следующему этапу: они оперативно отрабатывают индивидуальные заявки потребителей на сетях напряжением 0,4 кВ, которые непосредственно снабжают электричеством жилые дома и квартиры.
Несмотря на успехи, непогода продолжает оказывать влияние на ряд территорий. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области на 19:20 25 ноября, отключения электроснабжения сохраняются в 11 муниципальных образованиях. В зоне внимания аварийных служб находятся:
- Рязанский МО – 25 населенных пунктов;
- Старожиловский МО – 23 населенных пункта;
- Ряжский МО – 15 населенных пунктов;
- Спасский МО – 15 населенных пунктов;
- Касимовский МО – 16 населенных пунктов;
- Скопинский МО – 14 населенных пунктов;
- Михайловский МО – 9 населенных пунктов;
- Шиловский район – 6 населенных пунктов;
- Сараевский МО – 5 населенных пунктов;
- Сасовский МО – 3 населенных пункта;
- Шацкий МО – 3 населенных пункта.
На месте аварийных отключений в круглосуточном режиме трудятся 247 специалистов и задействовано 113 единиц специальной техники в составе сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).
Энергетики и спасатели продолжат работу до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших от разгула стихии.