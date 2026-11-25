Энергетики «Рязаньэнерго» добились значительного прогресса в ликвидации последствий мощного циклона. Специалисты успешно завершили ремонтные работы на магистральных сетях напряжением 6–10 кВ в пяти муниципальных образованиях региона, восстановив подачу электроэнергии в населенные пункты.

Полностью возобновлена работа линий электропередачи, обеспечивающих энергией территории Ермишинского, Рыбновского, Клепиковского, Пителинского и Ухоловского округов.

Сейчас бригады перешли к следующему этапу: они оперативно отрабатывают индивидуальные заявки потребителей на сетях напряжением 0,4 кВ, которые непосредственно снабжают электричеством жилые дома и квартиры.

Несмотря на успехи, непогода продолжает оказывать влияние на ряд территорий. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области на 19:20 25 ноября, отключения электроснабжения сохраняются в 11 муниципальных образованиях. В зоне внимания аварийных служб находятся:

Рязанский МО – 25 населенных пунктов;

Старожиловский МО – 23 населенных пункта;

Ряжский МО – 15 населенных пунктов;

Спасский МО – 15 населенных пунктов;

Касимовский МО – 16 населенных пунктов;

Скопинский МО – 14 населенных пунктов;

Михайловский МО – 9 населенных пунктов;

Шиловский район – 6 населенных пунктов;

Сараевский МО – 5 населенных пунктов;

Сасовский МО – 3 населенных пункта;

Шацкий МО – 3 населенных пункта.

На месте аварийных отключений в круглосуточном режиме трудятся 247 специалистов и задействовано 113 единиц специальной техники в составе сил РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Энергетики и спасатели продолжат работу до полного восстановления электроснабжения всех потребителей, пострадавших от разгула стихии.