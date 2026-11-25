В рамках заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 25 ноября, депутаты приняли закон, согласно которому на территории Рязанской области с 1 марта 2027 года на шесть лет вводится запрет продажи горюче-смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет. Запрет не будет распространяться на граждан, достигших 16 лет и имеющих право управления транспортным средством.

Документ также устанавливает ответственность за нарушение указанного запрета в виде наложения административного штрафа:

– на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;

– на должностных лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей;

– на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Проект закона был разработан в порядке совместной законодательной инициативы прокуратуры Рязанской области и губернатора региона с целью предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних, снижения детского травматизма, а также предупреждения использования горюче-смазочных материалов несовершеннолетними в противоправных деяниях.