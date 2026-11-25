Федеральная пассажирская компания (ФПК) проинформировала о корректировке графика движения поездов дальнего следования, связанных с прохождением через Рязанскую область неблагоприятного циклона. Из-за сложных погодных условий и необходимости обеспечения безопасности ряд составов движется с отклонением от расписания.

По данным перевозчика, в настоящий момент в пути следования с задержкой находятся 23 поезда. При этом компания отмечает положительную динамику в нормализации движения: 14 составов уже благополучно прибыли в свои конечные пункты с опозданием, а еще 3 поезда удалось полностью вернуть в утвержденный график.

В связи с накопленным отставанием на участке, ФПК дополнительно предупреждает об изменении времени отправления поезда № 109 сообщением «Санкт-Петербург – Астрахань». Состав отправится из северной столицы не ранее 21:00 вместо плановых 18:10. Пассажирам, планирующим посадку на промежуточных станциях, включая Рязань, следует учитывать это смещение времени прибытия.

Все пассажиры, приобретшие билеты на затронутые рейсы, получают актуальную информацию о новом времени прибытия и отправления через СМС-сообщения.