Роман Калинин продолжит руководить Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова Минздрава России. Его кандидатура была утверждена на новый срок по итогам голосования 24 ноября.

В мероприятии приняли участие делегаты от научно-педагогического состава, других категорий сотрудников и студентов вуза. По результатам тайного голосования действующий руководитель получил абсолютное большинство голосов. За его кандидатуру высказались 94 из 99 присутствующих делегатов, что составило 94,9% от общего числа участников.

Голосование осуществлялось в тайной форме. Бюллетени выдавались каждому делегату лично при предъявлении мандата, при этом процедура категорически исключала возможность голосования за других лиц. Для обеспечения честности и прозрачности процесса была сформирована независимая счетная комиссия в составе семи человек.

После завершения подсчета голосов счетная комиссия представила итоги голосования. Результаты были официально утверждены участниками собрания, на основании чего Роман Калинин был признан избранным ректором РязГМУ на новый срок, сообщили в пресс-службе университета.