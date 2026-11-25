В четверг, 26 ноября, жителей Рязанской области ожидает ухудшение погодных условий. По данным региональных синоптиков, на территорию региона придет циклон, который принесет с собой снег, метель и опасные явления.

В течение дня в области будет облачно с прояснениями, однако локально ожидаются сильные снегопады и метели. Главная опасность для автомобилистов и пешеходов кроется в образовании гололедицы на дорогах и тротуарах.

Ситуацию усугубит сильный северо-западный ветер. Его средняя скорость составит 6–11 метров в секунду, но в отдельных районах порывы будут достигать 15–17 метров в секунду. Такие порывы способны ломать сухие ветви деревьев и создавать угрозу для линий электропередач.

Ночью столбики термометров опустятся до -6…-1°С, а днем воздух прогреется до -5…0°С.