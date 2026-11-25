На 231-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском округе Рязанской области 25 ноября возникли трудности с движением транспорта. Причиной стали сильный боковой ветер и снежные перемёты, которые ухудшают видимость и осложняют управление автомобилями.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», на проблемном участке работают более 10 единиц дорожной техники. Подрядные организации, обслуживающие федеральные трассы, переведены в режим повышенной готовности.

Дорожные службы взаимодействуют с региональными властями, МЧС и Госавтоинспекцией.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные знаки и сигналы регулировщиков, избегать резких манёвров. Автомобилистов просят не мешать работе специализированной техники и заранее планировать поездки с учётом возможных задержек.

Круглосуточный ситуационный центр ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, 8 (908) 531-10-68.