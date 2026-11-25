Десять вокалистов поборются за выход в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+). Второй полуфинал телеканал «Россия» покажет в пятницу, 27 ноября, в 21:30. Победителю достанется кубок проекта и 5 млн рублей.

Вместе с сотней экспертов выступления оценит певица Любовь Успенская. Ведёт программу Николай Басков.

На сцену выйдут:

Максим Резниченко (Владимир);

Анастасия Макуха, Ильхом Тагиров и Маша Фэй (Москва);

Евгения Кожикина (Электросталь);

Валерия Садовая (Краснодар);

Аниса Колосова (Санкт-Петербург);

Джордан Блу (США);

Денис Румянцев (Нижний Новгород);

Анаит Акопян (Армения).

Акопян в 2024 году выиграла международный конкурс «Новая волна», а в отборочном туре шоу набрала 100 баллов.

«Думаю, у каждого конкурсанта есть шанс на победу, но я сюда приехала с другим настроем: получить удовольствие и насладиться большой сценой», — сказала певица.

Успенская объяснила, что в конкурсантах ищет индивидуальность, а не вокальную технику.

«Мне не нужен крик, не нужна техника голоса — это не мое. Конкурсант должен дойти до моего сердца», — отметила она.

По итогам первого полуфинала четыре участника уже прошли в финал. Вероника Новикова из Коломны, Ёнатан Тащан из Севастополя и Олег Костыря из Перми прошли автоматически благодаря высоким оценкам. Ольга Олейникова из Самары выиграла тройной баттл. Елизавета Ковалёва из Ставрополя в финал не прошла, но лидер сотни Сергей Лазарев предложил ей спеть дуэтом с Ириной Олифер на гала-концерте шоу в Кремлёвском дворце.

Фото: телеканал «Россия»