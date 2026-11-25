В Рязани полицейские задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в краже 400 тысяч рублей с банковского счёта умершего родственника. По версии следствия, он похитил карту во время подготовки к похоронам, узнал её ПИН-код и снял все накопления.

Как сообщили в региональном управлении МВД, история началась с обращения сотрудника банка в отдел МВД России по Московскому району Рязани. Родственники мужчины, умершего в конце сентября, пришли проверить состояние его счёта. Однако денег на нём не оказалось, хотя перед смертью владелец хранил там несколько сотен тысяч рублей.

Оперативники опросили заявителей и выяснили, что вскоре после смерти родственника пропала его банковская карта. Вместе с сотрудниками банка полицейские установили, в каком банкомате обналичили деньги. Сумма пропажи составила 400 тысяч рублей.

Работники учреждения, где находился банкомат, помогли получить описание внешности человека, снимавшего наличные. Родственники погибшего узнали в нём 44-летнего рязанца. Мужчина тоже приходился покойному родственником и находился в его доме перед похоронами.

Полицейские разыскали подозреваемого и задержали его.

По предварительной версии, рязанец пришёл в дом родственника после известия о его смерти. Пока остальные занимались подготовкой к похоронам, он услышал ПИН-код банковской карты умершего. Мужчина незаметно забрал карту, покинул дом и отправился к банкомату, где снял сбережения.

Следователь полиции возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.