В Рыбновском муниципальном округе сотрудники Госавтоинспекции выявили несовершеннолетнего водителя, который управлял автомобилем ВАЗ-2106. Нарушителя остановили 24 ноября около 15:40 в деревне Новое Батурино.

Во время проверки документов инспекторы выяснили, что юный автомобилист ещё не достиг возраста, с которого разрешено управлять машиной.

На подростка составили административные протоколы по двум статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 12.7 за управление автомобилем без водительских прав и ч. 1 ст. 12.1 за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

ВАЗ-2106 отправили на специализированную стоянку.