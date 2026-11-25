Международный диалог «Молодёжь против фашизма» завершил трёхдневную программу, объединившую студентов и экспертов. Участники работали сразу на нескольких площадках — проектном, культурно-просветительском и образовательном треках форума.

Помимо насыщенной деловой программы, у молодёжи была возможность пообщаться в неформальной обстановке, обменяться контактами и найти новых друзей. Такие встречи помогают не только получить новые знания, но и выстроить связи между представителями разных стран и регионов.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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